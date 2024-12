Fiorello vince il Rose d’Or Award alla carriera

(Adnkronos) –

Fiorello si è aggiudicato il prestigioso Rose d’Or Lifetime Achievement Award, un riconoscimento internazionale che celebra la sua eccezionale carriera da showman. Icona della televisione, del teatro, della radio e del mondo digitale, Fiorello è l’artista italiano a ricevere questo ambito premio 2024, assegnato dall’Ebu (European Broadcasting Union), che ogni anno onora l’eccellenza creativa dei migliori programmi e talenti europei. La cerimonia, giunta alla 63esima edizione, si è svolta ieri a Londra e ha visto una giuria di oltre 100 esperti del settore, tra dirigenti televisivi, produttori e distributori, selezionare i vincitori in ogni categoria.

Fiorello è stato celebrato per la sua capacità unica di innovare e anticipare i tempi, ridefinendo il concetto stesso di intrattenimento. Cantante, attore, comico e conduttore, ha saputo eccellere in ogni ambito, mescolando ironia, talento e una straordinaria abilità nell'improvvisazione. Il suo stile unico lo ha reso un modello per intere generazioni di artisti. Ricevendo il premio, Fiorello ha dichiarato con emozione: "Questo riconoscimento è un tributo a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il mio cammino, e soprattutto al pubblico che mi ha sempre sostenuto". In un momento speciale della sua vita, mentre si prepara a diventare nonno per la prima volta, l'artista ha incantato Londra con un originale spettacolo a tema grandpa, ispirato alla parola inglese per 'nonno'. Con questo ulteriore successo, Fiorello si conferma una figura pionieristica e simbolo dell'eccellenza artistica italiana, capace di conquistare cuori ben oltre i confini nazionali. I premi principali sono andati a produzioni di Belgio, Norvegia, Italia, Giappone, Australia e Regno Unito. Tra i riconoscimenti più prestigiosi: performance of the Year Award a Gary Oldman, per la sua magistrale interpretazione di Jackson Lamb nella serie di Apple TV+ 'Slow Horses' e l'Emerging Talent Award ad Ambika Mod, per il suo ruolo rivelazione nel successo romantico di Netflix 'One Day'. Con oltre 700 candidature provenienti da 30 paesi, l'edizione 2024 è stata una delle più competitive di sempre. Il presidente dei Rose d'Or Awards, Mark Rowland, ha sottolineato la qualità elevatissima delle opere in gara: "Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e ai giudici, che hanno affrontato decisioni davvero complicate". Jean Philip De Tender, vicedirettore generale e direttore dei media dell'Ebu, ha aggiunto: "Dai reportage più incisivi all'intrattenimento che ci fa ridere, piangere e riflettere, i Rose d'Or Awards mettono in evidenza il meglio della nostra industria. Un immenso grazie a tutti per la vostra creatività e il vostro impegno. Continuate così".