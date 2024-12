Colpo da film ad Arezzo, saccheggiata una pelletteria: strade bloccate con chiodi per fuggire

(Adnkronos) – Rapina da film nella notte in un'azienda di pelletteria in provincia di Arezzo, che lavora per le grandi griffe della moda. I banditi hanno messo a segno un colpo alla Nuova Rezzacchi, in località Malafrasca, nel comune di Laterina Pergine Valdarno. La ditta produce prodotti in pelle come cinture, borse, portafogli da donna e uomo e piccola pelletteria di alta qualità.

I ladri hanno agito con un'azione da commando, con le strade cosparse di chiodi e camion rubati intraversati per rallentare l'arrivo di vigilanza privata e forze dell'ordine. Non è ancora stato reso noto l'ammontare del bottino ma secondo le prime indiscrezioni sarebbe ingente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Si tratta del 25esimo colpo in un'azienda dell'Aretino dall'inizio dell'anno, il primo in una ditta di pelletteria. Finora i malviventi avevano sempre colpito in imprese orafe e di metalli preziosi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)