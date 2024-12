Cagliari, coppia di anziani trovata morta in casa: ipotesi malore o avvelenamento

(Adnkronos) – Una coppia di anziani è stata trovata senza vita in casa a Cagliari. Marito e moglie, 79 e 82 anni, sono morti nella loro abitazione di via Ghibli, al Quartiere del sole. È stato il figlio 44enne a fare la scoperta e dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Bartolomeo che non hanno trovato traccia di effrazione nella casa, mentre il medico legale dopo un primo esame sui corpi dei due pensionati ha escluso violenze come causa del decesso. Un malore o un avvelenamento sono tra le possibili ipotesi e sarà l'autopsia a fare chiarezza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)