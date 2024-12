883, la serie continua con la seconda stagione: ecco ‘Nord sud ovest est’

(Adnkronos) – La seconda stagione della serie dedicata agli 883, targata Sky, si farà e si chiamerà 'Nord Sud Ovest', come il celebre album duo del 1993. L'annuncio è arrivato direttamente dai due protagonisti della serie, Elia Nuzzolo (che interpreta Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (che veste i panni di Mauro Repetto), durante la diretta all’Ante Factor, condotto da Gianluca Gazzoli a Napoli, in occasione della finale di X Factor 2024. La seconda stagione è in lavorazione e racconterà il finale della storia degli 883, con le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, l'ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)