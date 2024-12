1000 Miglia Experience Italy, aperte le iscrizioni

(Adnkronos) – La 1000 Miglia è stata definita la “Corsa più bella del mondo”, una gara che coinvolge le vetture storiche più belle mai prodotte. Così, dopo il successo della Sorrento Roads, la 1000 Miglia lancia la 1000 Miglia Experience Italy, evento in programma dal 10 al 13 aprile 2025. Si svolgerà lungo un panorama mozzafiato, il Sud Italia sarà attraversato da Ovest a Est, collegando i due mari, dalla sponda del Mar Tirreno a quella del Mare Adriatico. Diverse le località emblematiche che saranno toccate, così come diverse le regioni che faranno da cornice a un evento unico: Campania, Basilicata e Puglia. La partenza è prevista per giovedì 10 aprile nel cuore di Sorrento. Gli equipaggi attraverseranno Corso Italia, sfidandosi in una gara a eliminazione diretta valida per il Trofeo Città di Sorrento. Nella giornata di venerdì 11 aprile, a fare da cornice alla 1000 Miglia Experience Italy saranno gli scorci unici della Costiera Amalfitana. Nel pomeriggio si arriverà in Basilicata, per poi dirigersi verso la puglia e chiudere a giornata a Matera. Sabato 12 aprile sarà la volta della Puglia. Il traguardo finale sarà a Bari. Alla 1000 Miglia Experience Italy saranno ammesse al massimo 40 vetture storiche e moderne. Le iscrizioni termineranno il 18 marzo 2025, l’avvenuta accettazione sarà comunicata entro il 21 marzo 2025, —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)