Urbano Cairo: “Vendere il Torino? Quando arriva qualcuno più ricco di me”

(Adnkronos) – "Ho preso il Torino 19 anni fa quando stava fallendo, ma non voglio rimanere a vita e ci sta passare la mano ad un certo punto. Ma vorrei che nel momento in cui decida di vendere ci sia uno più ricco di me, allora mi farò da parte. Ma su questo non c'è dubbio. Io non voglio restare a tutti i costi". Lo ha detto il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo all’evento 'Sport Industry Talk' di Rcs al Maxxi di Roma. rivela poi che "avrei potuto prendere al Torino Gasperini nel 2015 quando Ventura stava per andare via, ma aveva ancora un contratto con il Genoa e non lo hanno lasciato venire". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)