Storica nevicata imbianca Seul – Video

(Adnkronos) – Seul imbiancata. Più di 16 centimetri di neve sono caduti sulla capitale sudcoreana e i fiocchi non erano mai stati così abbondanti a novembre dal 1907, quando sono iniziate le misurazioni, sottolinea l'agenzia Yonhap. I dati riferiti dalla stazione meteorologica di Jongno parlano di 16,5 centimetri di neve alle 7 ora locale, ma alla stessa ora a Seongbuk e Gangbuk i fiocchi arrivavano rispettivamente a 20,6 e 20,4 centimetri. Il precedente record risaliva al 28 novembre 1972, con 12,4 centimetri, secondo l'agenzia meteorologica Kma. Per le zone nordorientali, come Nowon, Seongbuk – dove si sono registrati blackout – e Dobong, è stata diffusa un'allerta. Le previsioni parlano di pioggia e neve fino a domani mattina. Non sono mancate ripercussioni sui voli e alle 13 erano 40 i collegamenti cancellati e 180 quelli in ritardo negli aeroporti della Corea del Sud. Stop per i traghetti.