Lazio-Ludogorets: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. La squadra biancoceleste ospita oggi, giovedì 28 novembre, il Ludogorets per la quinta giornata di Europa League. Baroni sogna di mantenere la testa della classifica e inanellare la quinta vittoria consecutiva. La Lazio infatti al momento è sola al comando dell'Europa League a quota 12 punti dopo aver battuto Dinamo Kiev, Nizza, Twente e, nell'ultima giornata, il Porto. Soltanto un punto invece per i bulgari, frutto del pareggio esterno contro il Viktoria Plzen. La sfida tra Lazio e Ludogorets è in programma allo stadio Olimpico di Roma oggi, giovedì 28 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Pellegrini, Patric, Gigot, Marusic; Guendouzi, Vecino; Noslin, Dele-Bashiru, Tchaouna; Dia. All. Baroni

Ludogorets (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Duarte, Rwan Seco, Yordanov; Rick, Duah, Marcus. All. Jovicevic Lazio-Ludogorets sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)