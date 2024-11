La future mobility all’innovation district a Ibe Rimini Fiera

(Adnkronos) – Ibe Intermobility and Bus Expo si è chiusa nei giorni scorsi con un grande successo di pubblico e di contenuti, un importante aumento lato espositori e una grande visione d'insieme sul mondo mobilità. Fiore all'occhiello di questa nuova edizione 2024 è stato l'innovation district e l'area startup che ha visto l'Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori come main partner. 10 i progetti di eccellenza selezionati e presentati nel corso della fiera nell'area startup, con un importante approfondimento attraverso le voci dei protagonisti grazie agli innovation talk promossi dai giovani innovatori dell'Angi. Con infine la consegna degli innovation awards sia alle tre startup più meritevoli che ai progetti più innovativi tra gli espositori della fiera. "Siamo lieti del grande risultato raggiunto qui a IBE con il nostro innovation district e area startup realizzato con Italian Exhibition Group dove ANGI è main partner e con la collaborazione del Tecnopolo di Rimini, Fondazione per lo sviluppo sostenibile e EIT Urban Mobility – così Gabriele Ferrieri Presidente Angi – Abbiamo dato spazio al meglio delle eccellenze sulla mobilità del futuro promuovendo una visione di open innovation in cui innovazione, talento e tecnologia sono state alla base del progetto e del successo raggiunto." Conclude il Presidente Ferrieri. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)