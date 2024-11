La cultura del Made in Italy protagonista: tanti talenti siciliani brillano grazie alle Associazioni italiane all’estero

Numerose sono le associazioni italiane all’estero che, con passione e con amor di patria, s’impegnano a veicolare la cultura Made in Italy.

A tal proposito e ad iniziativa delle associazioni : Italiani del Belgio Uniti Più Forti (coordinatore Angelo Mantione) e L’Aquilone asbl, (presidente Nicola Briale) sabato 2 novembre, presso il Teatro Trianon di Liegi è stato organizzato un evento grandioso, dedicato all’arte e alla cultura siciliana, condotto da Lorenzo Ponzo di Radio Hitalia Belgio e la finalista Miss Belgio Gladys Palermo, già Miss Namur.

Numerosi sono i siciliani in Belgio i cui antenati hanno sudato sangue nelle miniere di carbone, e particolarmente a Liegi dove risiedono altrettanto numerosi montedoresi. Ecco perché, fra l’altro, è stato super apprezzato il concerto canoro della stellina di Montedoro Ilary Alaimo (nella foto), che dall’alto dei suoi 15 anni, e con la sua voce vibrante e travolgente ha incantato e conquistato il pubblico di Liegi. Le più belle canzoni del repertorio italiano sono state interpretate da Ilary, il cui successo, sempre più grande, è ormai di fama a livello internazionale. Citiamo fra l’altro : finalista in Italia al concorso The Voice Kid di Rai uno, finalista anche in Francia dello stesso concorso, le cui preselezioni si erano svolte nella città di Cannes ; Ilary si è anche esibita in Svizzera, in varie città d’Italia e particolarmente in Sicilia a cui fa onore.

Hanno aperto la serata i fratelli Dominique e Luigi Sciascia che al suono della fisarmonica e del mandolino hanno acceso un’atmosfera musicale e tradizionale dell’amata terra siciliana, ha fatto seguito un concerto di cantanti locali : Lucilla Pepe ed il suo gruppo di musicisti, Elena Briale, Lillo, nonché Salvatore Lombardo, chitarrista famoso in Belgio e l’artista, musicista e cultore del papiro Michele Patanè.

Apprezzatissimo anche il défilé di alta moda diretto dal manager di Fashion internazionale Tonino Galli di Taormina, con le stiliste : Kimbeleya Dallo, Antjie art e Aliska. Tutto il merito del successo della serata va alle associazioni Italiani del Belgio Uniti Più Forti e L’Aquilone asbl, cosÌ come ai vari collaboratori che si sono prestati alla buona riuscita dell’evento, la cui prima edizione è nata dal famoso progetto ‘’Giri d’Italia’’ e dagli incontri avuti durante il mese di marzo in Sicilia con diversi sindaci di amministrazioni comunali, come Caltanissetta, Favara, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, la proloco di Giarre e il Comune di Fiumefreddo di Sicilia con il suo sindaco Torrisi Angelo grande sostenitore del progetto, e con alcune associazioni che operano nel settore culturale italiano in Belgio, grazie al sostegno degli assessorati alla Cultura e all’Istruzione Pubblica della città di Liegi, rappresentati da Jean Pierre Hupkens (Assessore all’istruzione pubblica, alla piccola infanzia e al turismo) e M. Mehmey Aydogdu (Assessore alla cultura e all’inter- culturalitá).

Un progetto che cha a cuore la promozione dei territori locali, evidenziando la ricchezza culturale artistica, turistica ed economica dell’entroterra siciliana.