All’aeroporto di Catania, una cittadina cinese è stata arrestata dalla Polizia di Frontiera per possesso e fabbricazione di documenti falsi.

La donna, in procinto di imbarcarsi per Londra, aveva esibito un passaporto di Hong Kong risultato contraffatto, come confermato dai controlli antifalsificazione effettuati dagli agenti. Alla stessa è stato notificato un provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale.