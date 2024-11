Caltanissetta. Nel mese di novembre Lilt propone la Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi dei tumori maschili

CALTANISSETTA. Nel mese di novembre la LILT propone anche a Caltanissetta la Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili “NASTRO BLU 2024”. La neoplasia più frequente negli uomini è il tumore della prostata (oggi un uomo su 8 potrebbe ammalarsi di tumore alla prostata nel corso della propria vita) e, più rari, il tumore del testicolo ed il carcinoma del pene.

Il cancro alla prostata rappresenta il 18% dei tumori diagnosticati nell’uomo. La diagnosi precoce sta portando, negli ultimi anni, ad un grande rallentamento della malattia. Intervenire in tempo significa una maggiore curabilità della malattia. Non bisogna eludere i controlli a partire dai 50 anni di età, così da intercettare per tempo l’eventuale malattia o escluderne la presenza grazie ad una visita mirata.

La Campagna è dedicata anche ai ragazzi al di sotto dei 20 anni per la prevenzione del tumore ai testicoli perché meno del 5% di loro ha fatto mai una visita urologica. Circa il 30% dei giovani con età compresa tra i 14 e 18 anni presenta, infatti, una patologia andrologica di cui, ai tempi della visita di leva (ormai abolita), oltre il 45% dei giovani risultava affetto.

“NASTRO BLU” intende potenziare l’impegno della LILT nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo volte a sensibilizzare la popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale. Prenota una visita gratuita al link: https://www.liltcaltanissetta.it/prenotazione-campagne/