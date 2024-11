Caltanissetta, calcinacci si staccano da prospetto in Corso Umberto: transito momentaneamente chiuso. Area messa in sicurezza dai Vigili del fuoco

Questa mattina sono caduti calcinacci dal prospetto di un palazzo in corso Umberto, all’altezza del civico 91. Al momento il traffico veicolare è chiuso. Sul posto i Vigili Urbani. La zona è stata messa in sicurezza, intervenuti i Vigili del Fuoco, presente anche l’Ufficio Tecnico. Non si sono registrati danni a oggetti o a persone.