SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha informato la cittadinanza che, a partire da domani, 18 ottobre, Caltaqua riprenderà la distribuzione idrica, iniziando dalla zona 2, esattamente dal punto in cui il servizio era stato interrotto.

Il sindaco, nel scusarsi per i disagi causati, ha anche detto di restare a disposizione della cittadinanza per qualsiasi segnalazione o chiarimento in merito alla delicata questione dell’emergenza idrica.