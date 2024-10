Rapporto Sud 2024, Scoma: “Ruolo delle utility centrale”

PALERMO (ITALPRESS) – Valorizzazione del ruolo socio-economico delle utility votate al servizio pubblico locale, elemento centrale per intercettare le opportunità della transizione energetica e digitale in corso e strumento per superare la criticità infrastrutturale e di frammentazione che caratterizza il Sud d’Italia.

E’ il percorso sfidante per le società di servizi pubblici locali tracciato dal presidente di AMG Energia (utility di Palermo che si occupa di energia, distribuzione gas e pubblica illuminazione) e componente della giunta esecutiva di Utilitalia, Francesco Scoma, nell’intervento introduttivo dei lavori di presentazione del “Rapporto Sud 2024”. L’evento dal titolo “Le Utility per il rilancio economico del Mezzogiorno” è stato organizzato da Utilitalia (la federazione nazionale delle utilities di acqua, ambiente ed energia) e da Svimez nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni.

“A fronte degli studi di settore che evidenziano l’importanza e le potenzialità del comparto utilities nel Sud – ha detto Scoma – emerge l’assoluta necessità di superare, attraverso forme di sinergia, un’atavica frammentazione: aspetto che sperimentiamo particolarmente a Palermo, territorio di circa un milione di abitanti, dotato di una pluralità di aziende partecipate che potrebbero comunicare e collaborare più efficacemente in ottica multiutility e secondo modelli già sviluppati in altre città italiane”. A questo proposito il presidente Scoma ha ricordato che AMG Energia è tra i primi convinti firmatari della neonata “Rete Sud” nell’ambito di Utilitalia, un network fra aziende di servizi pubblici locali del Mezzogiorno che ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo coordinato delle società aderenti: “E’ un modello innovativo, a partire dal Contratto di rete, ed una scommessa di carattere organizzativo e politico in cui crediamo molto per la creazione di nuove alleanze e inedite sinergie”, sottolinea.

Infine Scoma ha ricordato che AMG Energia, azienda certificata ESCo, continua a fare da apripista avviandosi verso un ruolo diverso ed un orizzonte più ampio che vada oltre i confini cittadini. “Ci accingiamo ad intraprendere un percorso, concordemente con il socio unico Comune di Palermo, per l’individuazione di un partner industriale – ha concluso il presidente di AMG Energia, Scoma – col quale elaborare un ingente e lungimirante progetto di investimento per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione (complessivamente 47.000 punti luce) e degli impianti a servizio di oltre 300 immobili tra edifici scolastici, strutture e uffici del Comune di Palermo”.

– Foto: Amg Energia –

