Inzaghi “In Champions mai facile”, Bisseck “Siamo l’Inter”

BERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Siamo l’Inter, siamo una grande squadra”. Yann Bisseck ha le idee chiare e ha grande fiducia in una squadra che non può temere nè lo Young Boys, nè il terreno in erba sintetica. Sicuro il difensore classe 2000, più prudente anche per il ruolo che ricopre Simone Inzaghi. “Parliamo di una partita di Champions e le gare della massima competizione europea per club non sono mai semplici da affrontare – spiega il tecnico dei campioni d’Italia alla vigilia del match di Berna -. In campionato lo Young Boys non è partito benissimo, ma adesso è tornato l’allenatore dello scorso anno e hanno vinto e giocato una grande gara contro il Lucerna che era prima in classifica nel campionato svizzero. Sarà una partita difficile e bisognerà affrontarla nel modo giusto”, dice Inzaghi che individua un’altra possibile difficoltà. “Siamo venuti ad allenarci qui perchè si gioca sul campo in erba sintetica e abbiamo preferito lavorare qui per abituarci – dice il tecnico nerazzurro -. Non avremo a disposizione Acerbi, Cahalanoglou, Asllani e Buchanan, poi ci saranno da valutare le condizioni di quelli che hanno giocato domenica e da verificare elementi come Zielinski che ieri si è allenato parzialmente con noi, dando buone sensazioni”. Tornando a Bisseck, anche lui ha parlato del sintetico: “Un qualcosa di nuovo, ma siamo una squadra molto forte e giocheremo come sempre, siamo ben preparati e scenderemo in campo per vincere”, spiega il tedesco che sulle assenze e sul turnover, taglia corto: “Noi siamo l’Inter, siamo una grande squadra ed è normale che non tutti possano giocare sempre, l’importante è farsi trovare pronti così come facciamo tutti noi, siamo tutti felici di giocare per questa squadra e ci prepariamo al meglio”.

– Foto Ipa Agency –

