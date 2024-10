Incontro Morgana-Anello “Società di Calcio a 5 nei palazzetti comunali di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – Nella sede di Ficarazzi del Comitato Regionale Sicilia della Lnd il presidente Sandro Morgana ha incontrato l’Assessore allo sport del comune di Palermo Alessandro Anello e i rappresentati di due società palermitane di calcio a 5 che disputano il campionato regionale di serie C1, l’Athletic Club Palermo e la 3M Calcio a 5.

Nell’occasione è stata discussa la questione dell’utilizzo dei palazzetti dello sport a Palermo. Nel corso dell’incontro è stato concordato che le società Athletic Club Palermo e 3M Calcio a 5 potranno usufruire e utilizzare da lunedì a venerdì il Pala Oreto.

Il presidente Sandro Morgana ha espresso grande soddisfazione per questo importante traguardo. “È la prima volta che società di calcio a 5 possono usufruire di palazzetti comunali a Palermo. Un grazie va all’assessore Alessandro Anello per la sensibilità dimostrata e l’interesse manifestato nei confronti delle problematiche inerenti l’impiantistica sportiva. Si tratta di un passo importante per una futura collaborazione con il Comune di Palermo anche per la fruizione di altri impianti come palestre e strutture dove potere svolgere sport anche a livello agonistico”. All’incontro era anche presente il responsabile regionale del calcio a 5 Maximiliano Birchler.

