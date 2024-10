Harris attacca a Trump: “Instabile e consumato dal rancore”. Nuova gaffe di Biden

(Adnkronos) – Kamala Harris ha chiamato gli americani a "voltare pagina rispetto ai drammi e ai conflitti, alle paure e alle divisioni": rivolta ai suoi sostenitori riuniti al The Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca, nel cuore di Washington, dove Donald Trump pronunciò il discorso al quale seguì l'assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021, Harris ha definito il suo rivale "instabile", "consumato dal rancore". Trump ha passato l'ultimo decennio a dividere gli americani e instillare in loro la paura, ha accusato Harris, che si è invece impegnata ad "essere il presidente di tutti gli americani, mettere sempre il paese al di sopra del partito e della sua persona", alla ricerca di soluzioni di compromesso e di buon senso, in ascolto di chi ha scelto di non sostenerla. "Tra meno di 90 giorni, o Donald Trump o io saremo nello Studio Ovale", ha affermato. "Se eletto, il primo giorno, Donald Trump entrerebbe in quell'ufficio con una lista di nemici. Una volta eletta, io entrerò con una lista di cose da fare piena di priorità su ciò che farò per il popolo americano". Harris ha descritto il voto come una scelta esistenziale tra le libertà che ha promesso di proteggere e il "caos e la divisione" che, ha assicurato, seguirebbero Trump alla Casa Bianca. "Donald Trump intende usare l'esercito degli Stati Uniti contro i cittadini americani che semplicemente non sono d'accordo con lui. Persone che lui chiama 'il nemico dall'interno'. Questo non è un candidato alla presidenza che pensa a come migliorare la vostra vita", "è una persona instabile, ossessionata dalla vendetta, consumata dal rancore e alla ricerca di un potere incontrollato". "La nostra democrazia non ci impone di essere d'accordo su tutto", ha proseguito. "Ci piace avere un buon dibattito. E il fatto che qualcuno non sia d'accordo con noi non lo rende 'il nemico interno'. Sono parenti, vicini, compagni di classe, colleghi di lavoro". A cento giorni dalll'annuncio con cui il presidente Joe Biden ha reso noto di non volersi ricandidare, la Harris ha ancora una volta definito l'opportunità avuta con il suo mandato di vicepresidente di Biden un "onore". Ma – ha tenuto a precisare – "la mia presidenza sarà diversa perché le sfide che dobbiamo affrontare sono diverse". "Quattro anni fa la nostra priorità come nazione era porre fine alla pandemia e salvare l'economia. Ora la nostra sfida più grande è ridurre i costi, che stavano aumentando anche prima della pandemia e che sono ancora troppo alti". Su Harris pesa però la gaffe di Joe Biden che ha definito i sostenitori di Trump "spazzatura". Le dichiarazioni hanno suscitato una bufera al punit che la Casa Bianca ha diffuso la trascrizione di parole del presidente che fa riferimento alle battute di un comico intervenuto a un comizio di Donald Trump e che ha definito Puerto Rico una "isola galleggiante di spazzatura". "L'unica spazzatura che vedo – ha affermato il presidente secondo la trascrizione – è la demonizzazione dei suoi sostenitori, la sua demonizzazione degli ispanici, è inconcepibile e anti-americana. E' assolutamente contraria a qualsiasi cosa abbiamo fatto, a tutto ciò che siamo stati". Tutto è iniziato con le parole dei giorni scorsi del comico Tony Hinchcliffe, che ha detto che il territorio americano di Puerto Rico è "un'isola galleggiante di spazzatura", insieme ad altri commenti volgari e razzisti sugli ispanici. E ora per i sostenitori del tycoon, Biden ha detto che "l'unica spazzatura che vedo in giro sono i suoi sostenitori", ma la frase del presidente secondo la trascrizione ufficiale prosegue. E su X è arrivata una precisazione di Biden: "Ho definito la retorica odiosa su Puerto Rico del sostenitore di Trump al suo comizio al Madison Square Garden come spazzatura, l'unica parola che mi viene in mente per descriverla. La sua demonizzazione degli ispanici è inaccettabile. Questo è tutto ciò che intendevo dire. I commenti a quel comizio non riflettono chi siamo come Nazione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)