Halloween, se lo ‘scherzetto’ diventa truffa online: allarme spam

(Adnkronos) – Offerte, promozioni di costumi o sconti speciali, tutto a tema Halloween. Attenzione perché, secondo gli esperti, dietro molte di queste mail si cela uno 'scherzetto' poco gradito, vere e proprie truffe che, con l'avvicinarsi del 31 ottobre, stanno inondando le caselle mail di tutto il mondo. Circa il 40% dello spam a tema Halloween è stato identificato come ingannevole o come vera e propria truffa. Messaggi che assumono spesso la forma di email di phishing, molte delle quali camuffate da omaggi e cesti di regali di noti rivenditori. E una volta che gli utenti si collegano a queste email, spesso vengono dirottati su siti web fraudolenti. Qualche esempio? "Hai vinto la mystery box di Halloween", "Saldi di Halloween", "Decorazioni autunnali di ottobre e pacchi regalo". Promesse di omaggi esclusivi o vendite irresistibili attirano gli incauti utenti su link falsi progettati per rubare informazioni personali e denaro. Secondo la società di sicurezza informatica Bitdefender, lo spam a tema Halloween è iniziato già dal 20 settembre, con picchi significativi a partire dal 7 ottobre, e quasi la metà (48%) dello spam ispirato alla festa è riconducibile a una truffa. Il 69% dello spam sta colpendo le caselle di posta dei consumatori negli Stati Uniti, seguiti da Irlanda (9%), Svezia (5%) e Germania (3%), ma per Bitdefender con l’avvicinarsi del 31 ottobre la campagna potrebbe espandersi a livello geografico e coinvolgere anche altri Stati. Come proteggersi? Serve massima cautela. Come prima cosa, controllare due volte gli Url: se un'email promette un'offerta per Halloween, passare il mouse sui link prima di farvi clic per assicurarsi che indirizzino a un sito web legittimo. Prestare attenzione agli allegati non richiesti: le cartoline elettroniche a tema Halloween possono sembrare divertenti, ma anche contenere malware. Cercare segnali che possono mettere in allerta: le email di spam contengono spesso errori di grammatica, domini dall'aspetto sospetto e un linguaggio incalzante per mettere fretta. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)