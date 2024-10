Fonseca “Con Brugge sfida importante ma non decisiva”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ bello tornare a lavorare dopo le vittorie, perchè la vittoria e il modo in cui abbiamo vinto porta fiducia e un’atmosfera più positiva che vogliamo continuare ad avere sempre a Milanello. Per questo dobbiamo ricominciare domani vincendo in Champions League”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge. “Quella di domani non è una partita decisiva ma è molto importante perchè non abbiamo ancora punti. Sarà diversa, molto difficile, Club Brugge è una squadra con qualità, ha vinto l’ultima in Champions. Ma è importante la dinamica della nostra squadra e domani dobbiamo vincere”, ha sottolineato il mister rossonero. “Leao giocherà dal primo minuto, Gabbia si è allenato oggi e sta bene, può essere una possibilità per domani. Abraham rimane con il suo problema vedremo se sarà disponibile per il Bologna”, ha aggiunto Fonseca. “Sono molto soddisfatto della vittoria di sabato, ma questa essere la nostra normalità, una squadra che vuole vincere deve sempre giocare così, con questa grinta, con questa voglia, con questa cattiveria, perchè solo così possiamo vincere. Non ci sono altre forme, solo così e giocando un bel calcio. Le scelte e le cose che faccio sono per far vincere il Milan, non per mia soddisfazione. Il Milan è più importante di Fonseca e di qualsiasi giocatore, e io penso di dover fare tutto per far vincere il Milan””, ha concluso il tecnico portoghese.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).