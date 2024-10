Fi, Tajani “Non tradiremo il centrodestra ma difendiamo i nostri valori”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non tradiremo mai il centrodestra, ma abbiamo il diritto di difendere sempre i nostri valori e la nostra identità: nessuno può imporci di rinunciare a essere ciò che siamo”. Così il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani chiudendo i lavori alla convention del partito, tenutasi all’Hotel Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia. “Le partite politiche si vincono sempre al centro – continua Tajani, – Stiamo parlando con diversi soggetti, compreso Lombardo, e adesso ci saranno decisioni da prendere: lavoriamo per aggregare e allargare i nostri confini, non voglio colonizzare nessuno ma solo far sì che in Italia ci sia una componente maggioritaria di cittadini che crede nei nostri valori e guardi a una politica rassicurante in un momento globale così difficile. Gli errori commessi alle elezioni regionali in Sardegna non dipendevano da noi, ma abbiamo reagito e dopo poche settimane abbiamo vinto in Basilicata”. (ITALPRESS)

Foto: Agenzia Fotogramma