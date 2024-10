Al via “Mobility Expo” a Palermo, le auto dei sogni in mostra a Piazza Verdi

PALERMO (ITALPRESS) – L’Assessore comunale alle Attività Produttive ed Economiche, Giuliano Forzinetti, e l’Assessore comunale al Turismo e Sport, Alessandro Anello, insieme a Dario Pennica, Direttore della rivista Sicilia Motori – organizzatore della manifestazione – hanno inaugurato stamane, a Palermo, il “Mobility Expo by SM”, la mostra di auto elettriche ed elettrificate in corso di svolgimento a piazza Verdi, nello spazio antistante il Teatro Massimo, e che proseguirà sino a domenica notte.

“Una rassegna importante per la città – ha dichiarato l’assessore Giuliano Forzinetti – perchè contribuisce in maniera concreta alla diffusione della cultura della sostenibilità nella mobilità, offrendo ai cittadini una panoramica qualificata ed agli operatori di settori un’opportunità per le proprie imprese. L’amministrazione comunale sostiene convinta la manifestazione di Sicilia Motori e stiamo già lavorando insieme per le future edizioni”.

“Siamo orgogliosi di continuare il nostro impegno, iniziato 15 anni addietro, a favore della mobilità sostenibile – ha aggiunto Dario Pennica, Direttore di Sicilia Motori – ed è stato possibile organizzare il Mobility Expo grazie alle case automobilistiche che con dealers di Palermo ci hanno rinnovato la loro fiducia, scegliendo di far debuttare qui modelli in anteprima nazionale. E ovviamente ringrazio l’amministrazione comunale per la fattiva collaborazione e la Soprintendenza ai Beni Culturali per avere ritenuto di autorizzare lo svolgimento davanti la maestosità del Teatro Massimo. Uno scenario straordinario. L’immediato grande afflusso di pubblico è la migliore soddisfazione che stiamo ottenendo. Ne siamo entusiasti”.

I visitatori da oggi e sino a domenica possono ammirare da vicino alcune delle ultime novità di auto elettriche ed elettrificate. In mostra, sia di giorno sia di notte, le novità di Alfa Romeo, Dacia, Dong Feng, Fiat, Ford, Jeep, Kia, Lancia, MG, Peugeot e Renault. Fra queste anteprime di modelli che per la prima volta sono esposti in pubblico come la Box della cinese Dong Feng, l’attesa nuova “R5” di Renault, l’eclettica “Grande Panda” di Fiat e la spider “Cyberster” che ripropone la tradizione delle sportive del marchio inglese MG. Novità recenti sono pure il suv compatto Junior di Alfa Romeo, la piccola elettrica Spring della rumena Dacia, il crossover elettrico Explorer di Ford, la Jeep Avenger nella versione ibrida, l’ammiraglia elettrica EV9 della coreana Kia e la nuova Ypsilon di Lancia. Sullo stand Fiat anche la 500e e la Topolino. Peugeot invece espone il crossover 3008. Al Mobility Expo i diversi brand sono rappresentati dalle concessionaria Astercar (Kia), Gibi Auto (Dacia, Dong Feng, Ford, Mg, Renault), Nuova Sicilauto (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia) e Twin System (Peugeot).

Durante il Mobility Expo i visitatori potranno partecipare alla “sfida social” e ricevere omaggi legati alla loro attività sui social media. Utilizzando gli hashtag #mobilityexpo e #siciliamotori, chiunque pubblichi post o reels sui propri profili social (Facebook, Instagram, TikTok, X) potrà ottenere omaggi in base al numero di visualizzazioni o interazioni raggiunte. Abbonamenti alla rivista Sicilia Motori, copie del libro “50 anni di rally in Sicilia” e della nuova pubblicazione a fumetti “La storia dell’automobilismo siciliano”, oltre a gadget ufficiali della manifestazione, come cappellini, t-shirt e felpe, costituiranno i riconoscimenti quotidiani. Una giuria interna selezionerà, per ciascuna delle tre giornate dell’evento, i contenuti più interessanti come strumento informativo, quelli più originali, i momenti più emozionanti o esperienze particolari vissute durante la manifestazione. Al termine del weekend, verranno scelti i migliori contenuti per ciascun social network utilizzato e ai creators verrà offerta l’opportunità di provare per un intero weekend il modello protagonista del contenuto.

I visitatori avranno libero accesso a tutte le ore del giorno e della notte (l’esposizione sarà visibile h24). Presso questi stand sarà possibile prenotarsi per speciali test drive, da svolgere presso le sedi delle concessionarie, che daranno pure diritto ad un omaggio per coloro i quali si registreranno. Ulteriori informazioni anche tramite i qrcode posizionati sui totem di fianco alle vetture. Tutte le curiosità e i modelli esposti sul sito www.siciliamotori.it. Live, foto e interviste sui canali social ufficiali Facebook e Instagram di Sicilia Motori. Mobility Expo è organizzato da Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo e Assogomma, l’associazione dei costruttori di pneumatici. Media partner l’agenzia di stampa Italpress e “Il Giornale di Sicilia” che sta seguendo la manifestazione anche attraverso TGS e RGS con trasmissioni e collegamenti in diretta da piazza Verdi.

