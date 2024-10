A Castelbuono dal 25 al 27 ottobre c’è la XVIII edizione del Funghi Fest

Ecco il programma della XVIII edizione del Funghi Fest a Castelbuono, dal 25 al 27 ottobre 2024, un evento dedicato alle eccellenze gastronomiche e culturali della tradizione Madonita.

Vi aspettiamo a Castelbuono in un weekend che, oltre a promuovere e a valorizzare il territorio, coniuga gusto, sapori, tradizioni, spettacoli, arte, natura, con escursioni alla scoperta del nostro suggestivo territorio immerso nel Parco delle Madonie e del borgo madonita ricco di storia e di opere d’arte, con un grande patrimonio architettonico, con le numerose chiese, i suggestivi vicoli, i Musei e il Castello dei Ventimiglia che domina tutto il panorama della cittadina medievale.

Funghi Fest è ormai diventato negli anni un appuntamento consolidato e atteso da tutto il circondario, che riesce a coniugare le tradizioni enogastronomiche madonite con le eccellenze del territorio.

Si parte dal pomeriggio di venerdì 25, con l’inaugurazione della manifestazione alla presenza delle Autorità e l’apertura degli stand espositivi delle aziende del territorio, posizionati lungo tutto il suggestivo centro storico, che per tutto il weekend presenteranno i loro prodotti, dal miele, ai funghi, alle conserve, dai liquori, ai salumi, ai formaggi e promuovendo le eccellenze enogastronomiche siciliane.

Gli appuntamenti gastronomici più gettonati saranno senza dubbio le degustazioni a base di funghi, preparate con dedizione dagli chef locali, che combineranno questo prelibato ingrediente con altre eccellenze del territorio per offrire ai visitatori un’esperienza di gusto unica: vi aspettano in Piazza Castello sabato 26 alle ore 18:00 e domenica 27 alle ore 12:00 e alle ore 18:00.

La magnifica Piazza Castello sarà teatro degli eventi di sabato 26, a partire dalle ore 21:00 con la consegna dei prestigiosi riconoscimenti del Premio Internazionale della Cultura e del Gusto, presentato da Nadia La Malfa, per proseguire con lo spettacolo di Cabaret con Claudione & Daniele Vespertino alle ore 22:00, e poi chiudere in bellezza con lo Spettacolo discodance Exes, Dj set e Le Dive dance anni 90, a partire dalle 23:30.

Domenica sarà possibile godere dell’intrattenimento grazie a due spettacoli itineranti, alle 10:30 con il Gruppo Folkloristico Ass.ne Centro Culturale “Terrazzani” di Trabia e alle 16:30 con la Sud Street Band di Salemi. Non mancheranno gli artisti di strada: alle 17:00 Agata Leale inonderà Piazza Castello con le bolle di sapone con il suo spettacolo “Eterea”, mentre alle 17:30 sarà la volta di Fabrizio Campo, che si esibirà a Piazza Margherita con il suo spettacolo “Con-Tatto”. Alle 18:30 tutti in Piazza Castello, per la chiusura in grande stile con Dune Mosse Zucchero Fornaciari Celebration Band.

Domenica ci sarà l’occasione per conoscere l’artigianato locale, dalle 9:00 alle 18:00, tra Viale Castello e il belvedere, grazie all’iniziativa “Artisti a Corte”, giunta alla III edizione, una mostra mercato d’Arte a cura dell’Associazione Pittamu di Castelbuono.

Sabato e domenica, inoltre, dalle 10:00 alle 19:00 si potrà accedere al Museo Civico Castello dei Ventimiglia, per visitare la collezione permanente di archeologia, arte sacra, arte moderna e contemporanea (ultimo ingresso 15 minuti prima dell’orario di chiusura, info tel. 0921671211). Altro museo imperdibile è il MACSS Museo di arte contemporanea Sottosale, a Raffo – Petralia Soprana, che ha organizzato un’apertura speciale in occasione del Funghi Fest, venerdi dalle 9:00 alle 17:00 (prenotazione obbligatoria via whatsapp al n. 3663878751). Funghi Fest vi aspetta a Castelbuono dal 25 al 27 ottobre, non perderti questo coinvolgente appuntamento!

Per non perdere gli aggiornamenti, seguici sui nostri canali social, siamo su Facebook e Instagram come Funghi Fest e consulta il nostro sito web www.funghifest.it