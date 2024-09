Scoppia incendio in un appartamento nel Catanese, morto 60enne

Un uomo è morto nell’incendio che si è sviluppato in un appartamento in via Cola di Rienzo, a Ramacca, in provincia di Catania. La vittima è un 60enne, rimasto intossicato dal fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia e i Carabinieri. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato innescato da un corto circuito nell’impianto elettrico. Indagini sono in corso.