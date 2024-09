Gal Terre del Nisseno, eletti i nuovi componenti del CdA

Giovedì 12 Settembre presso la sala conferenze del GAL Terre del Nisseno si è svolta l’Assemblea dei soci della società consortile GAL Terre del Nisseno con all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2024 -2027. La giornata ha visto fra i relatori il Presidente uscente Gianfranco Lombardo, il quale si è soffermato sugli obiettivi raggiunti dal CdA e dall’Ufficio di Piano in questi sei anni di lavoro ricordando in particolare le risorse impegnate ed erogate per la creazione e il potenziamento delle microimprese locali dell’agroalimentare e dell’artigianato tipico; gli interventi finanziati ai Comuni del GAL e alle associazioni di promozione turistica per il recupero per il potenziamento e la promozione del settore turistico rurale ed ai partenariati creati per la promozione e valorizzazione dei prodotti dell’agroalimentare e turistico e in ultimo il finanziamento alle 4 coalizioni pubbliche nate nell’ambito della sottomisura 7.5 del PSR che vedono coinvolti i 17 comuni appartenenti al GAL per la realizzazione della destinazione turistica dei Castelli, dello Zolfo e dei Sali potassici. Inoltre ha ringraziato i consiglieri uscenti il Sindaco di Mussomeli On. Giuseppe Catania, il Sindaco di Marianopoli Salvatore Noto, il presidente della CNA Ing. Giovanni Manduca della CNA e il dott Luigi Tricoli Presidente dell’UN.I.Coop per il loro impegno e il lavoro svolto.

Dopo ampio dibattito e confronto fra i rappresentanti degli Enti pubblici e privati appartenenti al GAL Terre del Nisseno si è proceduto ad eleggere i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. Al termine, dopo lettura dello Statuto e del regolamento effettuata dal legale della società Avv. Rabiolo si è svolta l’elezione dei soggetti e dei componenti del nuovo CdA che ha visto la riconferma dei due Consiglieri uscenti l’ Ing. Giovanni Manduca delegato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI (C.N.A.), il dott. Luigi Tricoli delegato dall’ Unione Italiana Cooperative (UN.I.COOP) ed eletti all’unanimità i nuovi componenti il dott. Giovanni Ingrao delegato dell’ Associazione Nazionale Tributaristi – Lapet, l’ Ing. Vincenzo Palizzolo Commissario della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta e l’ Avv. Gioacchino Comparato Sindaco del Comune di San Cataldo. I nuovi consiglieri, in continuità del lavoro svolto precedentemente, si sono soffermati sull’importanza di coinvolgere tutto il partenariato pubblico e privato e riportare ad unitarietà programmatica i vari strumenti di sviluppo locale ed in particolare i nuovi contenuti legati alla nuova programmazione 2023/2027 e dalla nuova strategia finanziata a Dicembre 2023 che ha visto il GAL tra i primi posti nella graduatoria regionale con un finanziamento di circa 3 milioni di euro. Il 18 di Settembre 2024 è già stata fissata la prima seduta del nuovo CdA.