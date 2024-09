Covid, dalla Scuola Medica Salernitana riconoscimento agli Emirati Arabi

ROMA (ITALPRESS) – La Scuola Medica Salernitana italiana (Schola Medica Salernitana) ha insignito lo sceicco Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, Presidente del National Media Office (NMO), Presidente del Consiglio dei Media degli Emirati Arabi Uniti ed ex Presidente del Dipartimento della Salute – Abu Dhabi, con il Premio Schola Salernitana Lumen et Magister. Alla cerimonia ha partecipato Abdulla Ali Al Saboosi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia.

Il riconoscimento celebra gli sforzi umanitari pionieristici degli Emirati Arabi Uniti durante la crisi COVID-19 e il suo impegno nei confronti dei valori della solidarietà umana e della cooperazione internazionale. Gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito assistenza medica e logistica ai paesi colpiti dalla pandemia, dimostrando la loro affidabilità come partner globale nell’affrontare le crisi globali.

La cerimonia di premiazione, tenutasi sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è svolta per la prima volta alla Camera dei Deputati a Roma.

Altri premiati Awadh Seghayer Al Ketbi, Direttore generale dell’Autorità sanitaria di Dubai (DHA); Syed Basar Shueb, CEO e amministratore delegato della International Holding Company (IHC); e Peng Xiao, amministratore delegato del gruppo G42.

Per l’occasione, lo sceicco Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed ha tenuto un discorso in cui ha trasmesso i saluti del popolo degli Emirati Arabi Uniti, guidato dal presidente Sua Altezza lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Poi ha aggiunto “Non devo dimenticare gli eroi non celebrati in prima linea, così come i volontari che danno un esempio ispiratore di dedizione e di lavoro duro e diligente per salvare la vita dei pazienti nelle zone più colpite. Sono loro i più meritevoli di apprezzamento e gratitudine”.

Lo sceicco Abdulla ha affermato che il suo riconoscimento da parte della Salerno Medical School, la più antica università medica d’Europa, è in sostanza un omaggio al contributo degli Emirati Arabi Uniti durante la pandemia e ai sacrifici del popolo emiratino.

Abdallah Raweh, presidente onorario della Salerno Medical School e vicerettore dell’Università Ludes, consulente cardiochirurgo del Regno Unito, ha sottolineato che “lo spirito di carità, donazione e sacrificio è il filo sottile che collega gli Emirati Arabi Uniti, capitale mondiale dell’umanità e grande contributore ad iniziative internazionali, con la Scuola Medica Salernitana, la più antica università medica d’Europa”.

– foto WAM –

(ITALPRESS).