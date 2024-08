Vacanze e ladri in agguato: i consigli dell’esperto per proteggere la casa

(Adnkronos) – Con l’arrivo di agosto molte famiglie italiane si preparano a partire per le vacanze e lasciare incustodite le proprie abitazioni. Questo sarà, infatti, il mese nel quale si registrerà il bollino rosso delle partenze per le vacanze, con più della metà degli italiani (il 52%) in viaggio. E il periodo di partenze più significativo dell’anno rappresenta un'occasione ideale per i ladri. E Verisure, azienda che produce allarmi monitorati, ha stilato una lista di consigli da mettere in pratica per prevenire le intrusioni di malintenzionati. Per prevenire le intrusioni dei ladri durante l'estate e garantire la sicurezza della propria abitazione controllare innanzitutto la sicurezza di porte e finestre, assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse e bloccate, inclusi accessi secondari, finestre del seminterrato e portefinestre; impianto elettrico e gas: scollegare gli elettrodomestici non essenziali e verificare che il gas sia chiuso per prevenire incidenti; simulazione di presenza: utilizzare timer per luci e dispositivi elettronici per creare l'illusione che la casa sia abitata; discrezione sui social media: evitare di annunciare le vacanze sui social media e di condividerne gli aggiornamenti in tempo reale, per non rendere nota l'assenza da casa. E ancora sorveglianza di amici e vicini: chiedere a un amico e a un vicino fidato di raccogliere la posta e di segnalare eventuali attività sospette; manutenzione del giardino, mantenere il giardino curato per evitare che sembri che la casa sia disabitata; verifica dell'assicurazione: controllare che la polizza assicurativa sia attiva e copra eventuali furti o danni durante l'assenza; contatti di emergenza: lasciare un numero di emergenza a una persona di fiducia per essere contattati in caso di necessità; telecamere di sorveglianza e app di controllo da remoto: installare telecamere di sicurezza ben visibili all’esterno per scoraggiare i ladri, utilizzando anche l’app di controllo da remoto per monitorare in tempo reale la situazione all’interno della propria abitazione. Attivazione dell'allarme e collegamento alla centrale operativa: valutare l’installazione di un sistema di allarme che includa il collegamento a una centrale operativa, che offre vantaggi quali il controllo h24, l’intervento immediato in caso di emergenze o intrusioni, intervento in loco delle guardie giurate e avviso delle forze dell’ordine. Se già si è in possesso di un sistema di allarme, ricordarsi di attivarlo prima di partire, controllando che tutti i sensori funzionino correttamente e aggiornando i contatti di emergenza in caso di assenza per assicurare una gestione efficace di qualsiasi emergenza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)