Torino, vicesindaco Ceres si appoggia a un palo e resta folgorato

(Adnkronos) – Incidente a Ceres, comune del torinese, dove il vicesindaco Mauro Poma è rimasto folgorato dopo essersi appoggiato a un palo. Soccorso, è stato trasportato in ospedale alle Molinette di Torino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal della Asl Torino 4. Dalle primissime ricostruzioni, sembra che durante l'allestimento di una tensostruttura per una manifestazione sportiva, il vicesindaco si sia appoggiato a un palo restando colpito da una scarica elettrica. L'area dell'accaduto è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri che stanno indagando sul caso per chiarire l'accaduto.