Terremoto a Los Angeles, scossa 4.4: epicentro in piena città

(Adnkronos) – Trema la California, con un terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito oggi Los Angeles. L'Us Geological Survey, in un primo momento aveva registrato un'intensità pari a 4.7, salvo poi rivederla al ribasso. La scossa ha avuto il suo epicentro in piena città, quindi è stata avvertita distintamente dalla popolazione, nonostante l'intensità relativamente bassa, che non ha fatto registrare, al momento, alcun danno.