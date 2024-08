Taylor Swift, volevano fare strage a suoi concerti: terzo arresto

(Adnkronos) – Le autorità austriache hanno arrestato una terza persona nel quadro delle indagini che hanno portato alla cancellazione dei tre previsti concerti della popstar Taylor Swift a Vienna, bersaglio di un piano terroristico. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno, Gerhard Karner, precisando che si tratta di un 18enne iracheno. Il 18enne fermato aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico ed era in compagnia del sospetto 19enne che ieri ha confessato che voleva "uccidere un grande numero di persone e se stesso" durante uno dei tre concerti della popstar. Tuttavia non si ritiene che sia stato direttamente coinvolto nel piano. Per i due arrestati – attualmente sotto custodia – una Corte distrettuale deciderà oggi se imporre o meno la carcerazione preventiva. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)