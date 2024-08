Svaligiata la villa di Tom Hanks da 26 milioni di dollari

(Adnkronos) – La villa a Los Angeles degli attori Tom Hanks e Rita Wilson è stata svaligiata. La notizia arriva dal sito americano TMZ: il furto è avvenuto circa un mese fa, ma è stato reso noto soltanto ora, e la coppia sta calcolando il valore di quanto è stato portato via. Secondo i media statunitensi, la casa ha un valore di circa 26 milioni di dollari, ma TMZ chiarisce che i ladri non sono entrati nella residenza principale ma in una seconda abitazione sempre all'interno della stessa proprietà. Hanks e Wilson erano fuori città e la banda ha rotto un vetro in pieno giorno per entrare nella casa: nonostante sia scattato l'allarme, i ladri sono comunque riusciti a portare via molto. Anche altri esponenti dello spettacolo statunitense hanno subito furti nelle loro propietà ultimamente, come la rapper Bhad Bhabie e gli attori Sarah Hyland e Marlon Wayans, ma non è ancora stato reso noto se i responsabili possano essere gli stessi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)