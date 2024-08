Roma, trovato corpo in decomposizione in ristorante abbandonato

(Adnkronos) – Un cadavere in decomposizione trovato all'interno di un ristorante abbandonato. La scoperta choc a Roma nella mattinata di oggi, quando i Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro, insieme a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro, sono intervenuti in via Aurelia 53 all’interno di una struttura abbandonata e in condizioni fatiscenti che un tempo ospitava il locale 'Il Giardinaccio'. E' lì che è stato rinvenuto il corpo in avanzato stato di decomposizione, tanto da non rendere ancora possibile risalire all’epoca del decesso. Si tratterebbe di una donna, ma l'identificazione è ancora in corso. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno eseguito i rilievi tecnici e il medico legale, il quale non ha riscontrato particolare segni evidenti, tali da ricondurre la morte a causa violenta. La salma è stata traslata all’obitorio dell’ospedale “Gemelli” di Roma, per il successivo esame autoptico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)