Roma, il Bodo Glimt insulta i giallorossi con un video

(Adnkronos) – Un insulto alla Roma per 'impreziosire' la presentazione del nuovo acquisto. Il Bodo Glimt, club norvegese che ha affrontato i giallorossi per 4 volte in Conference League nella competizione vinta dai capitolini, fa discutere per la scelta di inserire un plateale 'Roma Merda' nel video di presentazione del nuovo acquisto Philip Zinckernagel. Nella clip diffusa sui social, sul pc portatile utilizzato dal calciatore è in bella mostra l'adesivo con l'insulto al club giallorosso. Nella stagione 2021-2022, Roma e Bodo si affrontarono 4 volte. Nella fase a gironi di Conference League, i norvegesi si imposero in casa con un clamoroso 6-1, con un'umiliazione storica per la squadra allenata da José Mourinho. I giallorossi si sono abbondantemente riscattati nei quarti di finale, vincendo 4-0 la gara casalinga e volando verso la conquista del trofeo.