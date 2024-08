Rapina e violenta una donna, arrestato 20enne

(Adnkronos) – Rapina e violenza sessuale. I carabinieri della Sezione operativa del Nor di Ragusa hanno arrestato un uomo di 20 anni per una rapina e violenza sessuale ai danni di una donna prostituta avvenuta nel mese di luglio. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Ragusa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, con il pretesto di una prestazione sessuale, avrebbe picchiato la donna costringendola a consegnargli denaro ed effetti preziosi custoditi all’interno della sua casa e poi l'avrebbe violentata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)