Pavia, autopsia ragazza morta in strada: “Trauma addome compatibile con caduta da monopattino”

(Adnkronos) – L'autopsia di Eleonora Maria Paveri, la ragazza di 18 anni morta in strada a Pavia nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto dopo una serata con amici "pur nell'alveo di plurime verifiche in corso su ogni aspetto della vicenda, ha evidenziato la presenza di un grave trauma addominale, con emorragia interna, compatibile con la caduta dal monopattino e verosimile causa del decesso". Lo rende noto il sostituto procuratore di Pavia, Valentina De Stefano. Le indagini, "anche di natura tossicologica, proseguono per compiutamente delineare gli esatti contorni della vicenda" spiega ancora la Procura. Eleonora Paveri era alla guida di un monopattino elettrico e dietro di lei viaggiava un'amica 17enne. Entrambe sono state trovate a terra e subito soccorse ma la 18enne è deceduta poco dopo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)