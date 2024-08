Parigi 2024, Tamberi: “Un’altra colica renale ma farò finale salto in alto”

(Adnkronos) –

Un'altra colica renale. Gianmarco Tamberi, a poche ore dalla finale del salto in alto in programma oggi alle 19 alle Olimpiadi d Parigi 2024, ha fornito pessime news sulle proprio condizioni. Il 32enne marchigiano è stato vittima di una nuova colica renale, che condizionerà pesantemente la sua prestazione. "È tutto finito…. Ci ho sperato fino all'ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così…", ha scritto il campione olimpico in carica su Instagram. "Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa – ha continuato -. Un'altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui". "Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…", ha concluso poi Tamberi nel post. Tamberi è stato colpito da una colica renale una settimana fa e ha dovuto rinviare di 24 ore la partenza per Parigi. Mercoledì 7 agosto ha partecipato alle qualificazioni, fermandosi alla misura di 2.24 che è stata comunque sufficiente per l'accesso alla finale: "Non riuscivo a spingere nello stacco", ha spiegato l'azzurro, auspicando un netto miglioramento delle condizioni in vista della finale. Le ultime news, però, hanno spento la fiducia in vista della gara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)