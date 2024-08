Parigi 2024, standing ovation per le azzurre della pallavolo. Meloni: “Straordinarie”

(Adnkronos) – E' un coro di applausi per l'Italia medaglia d'oro nella pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Immediate le reazioni dopo che oggi 11 agosto la Nazionale di volley del ct Velasco ha battuto in finale gli Stati Uniti. "Le nostre azzurre di pallavolo, giocando una partita impeccabile, tornano a farci sognare con una storica vittoria che conferisce all'Italia il suo dodicesimo oro. Straordinarie!", scrive su X la premier Giorgia Meloni. "L’Oro nella storia!!! – scrive il ministro degli Esteri, Antonio Tajani – Le azzurre della pallavolo sul podio olimpico più alto per la prima volta!!! Oro numero 12 ed eguagliato il record di 40 medaglie a Tokyo. Grazie a tutti i nostri atleti, ForzaItalia!!!". Il leader del M5S, Giuseppe Conte, twitta: "Immense le nostre ragazze della pallavolo. Oro fantastico. Che spettacolo!!!". Di "Olimpiade fantastica per i colori italiani" parla Matteo Renzi. "E la vittoria delle ragazze del volley è la (super) ciliegina sulla torta – si legge nel post del senatore e leader di Italia Viva – Onore a tutte le straordinarie atlete e a quel coach strepitoso che si chiama Julio Velasco. E visto che siamo alla fine delle Olimpiadi è giusto fare i complimenti a Giovanni Malagò e a tutta la squadra del Coni". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)