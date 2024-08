Parigi 2024, Sottile quarto nel salto in alto. Tamberi, calvario e finale amara

(Adnkronos) –

Gianmarco Tamberi eliminato nelle prime fasi e Stefano Sottile quarto nella finale del salto in alto oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico di Tokyo, condizionato dalla colica renale accusata all'alba, esce di scena con 3 errori a 2.27. Sottile rappresenta l'Italia in maniera più che degna: percorso netto a 2.17, 2.22, 2.27 con 3 salti perfetti. L'asticella sale a 2.31, Sottile sbaglia il primo tentativo ma azzecca brillantemente il secondo e rimane in gara. L'atleta di Borgosesia deve migliorare il proprio primato personale di 2.33 per continuare la corsa. A 2.34 Sottile confeziona un salto splendido: misura superata e nuovo record personale. L'atleta di Borgosesia rimane in corsa con 3 rivali e si cimenta a 2.36. Arrivano 3 errori, quarto posto e applausi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)