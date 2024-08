Parigi 2024, Simone Biles contro le domande stupide dei giornalisti

(Adnkronos) – "Dovete davvero smetterla di chiedere agli atleti cosa succederà dopo aver vinto una medaglia alle Olimpiadi". Simone Biles, regina incontrastata della ginnastica a Parigi 2024 con tre ori, si sfoga su X contro i giornalisti che, tra la serie di domande che gli vengono rivolte dopo ogni medaglia, non smettono di chiedergli del suo futuro. Una domanda che a quanto pare non vuole non vuole priprio sentirsi rivolgere. "Godiamoci il momento per cui abbiamo lavorato tutta la vita", ha aggiunto in un post successivo. E gli utenti hanno condiviso i sentimenti di Biles elogiandola per il suo tweet. Un follower ha scritto: "Sono assolutamente d'accordo! Gli atleti hanno appena raggiunto qualcosa di incredibile e hanno bisogno di tempo per godersi e riflettere sul loro successo prima di pensare a cosa fare dopo". Nei giorni scorsi, sempre su X, l'atleta aveva lanciato una frecciatina sarcastica, neanche troppo velata, a Donald Trump, che ad una platea di giornalisti afroamericani aveva detto che i migranti rubano i 'black jobs'. "Amo il mio lavoro nero", ha risposto a un utente che l'ha definita una 'goat', acronimo di 'greatest of all times' (la migliore di tutti i tempi) aggiungendo anche che "vincere medaglie d’oro e dominare la ginnastica è il suo lavoro nero". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)