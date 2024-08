Parigi 2024, Senna di nuovo sporca: annullato allenamento triathlon misto

(Adnkronos) –

La Senna è di nuovo inquinata e l'allenamento di triathlon per la prova di staffetta mista che si terrà lunedì 5 agosto ai Giochi di Parigi 2024 è stato cancellato. "La forte pioggia delle ultime due notti, particolarmente intensa a Parigi, che ha causato un peggioramento della qualità dell’acqua", hanno annunciato attraverso una nota gli organizzatori dei Giochi. Si svolgeranno regolarmente, invece, gli allenamenti delle altre due discipline del triathlon, ovvero corsa e ciclismo. Un altra riunione per monitorare le acque della Senna è prevista nel pomeriggio, alle 16:00. Si tratta dell'ennesimo rinvio dopo che anche gli allenamenti per le gare individuali sono stati annullati più volte. C'era grande preoccupazione per gli eventi individuali, ma alla fine si sono svolti mercoledì dopo che l'acqua è stata ritenuta sicura per nuotare all'ultimo momento. La gara maschile ha dovuto essere posticipata di un giorno. Oltre al triathlon misto, la prossima settimana sono in programma anche la 10 km di fondo in acque libere, con l'Italia rappresentata per la prima volta da 4 atleti: Domenico Acerenza, Giulia Gabbrielleschi, Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci. La Francia ha compiuto enormi sforzi nel corso degli anni per migliorare la qualità dell'acqua della Senna, investendo circa 1,5 miliardi di euro negli ultimi anni per utilizzare il fiume per gli eventi olimpici. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)