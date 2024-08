Parigi 2024, oggi semifinali e finale 100 metri: orario e come vederle in tv

(Adnkronos) –

Marcell Jacobs e Chituru Ali oggi 4 agosto nelle semifinali dei 100 metri delle Olimpiadi di Parigi 2024 e, si spera, nella finale che – in diretta tv e streaming – assegna il titolo olimpico. I due azzurri hanno superato le batterie correndo rispettivamente in 10''05 e 10''12 e piazzandosi secondi nei rispettivi turni. Jacobs e Ali non hanno rubato l'occhio in una giornata in cui, per la verità, nessun big è sembrato al top delle proprie possibilità. "Non mi sono piaciuto molto. Cosa serve per entrare in finale? Correre forte, sotto i 9''90", riassume Jacobs dopo la batteria. Il programma di oggi si apre alle 20.05 con la prima semifinale, in cui correrà Ali che dovrà sfidare in particolare lo statunitense Noah Lyles, il britannico Louie Hinchcliffe e il giamaicano Oblique Seville. Nella seconda semifinale, Jacobs dovrà guardarsi in particolare dallo statunitense Kenneth Bednarek, dal giamaicano Akeem Blake e dal sudafricano Akani Simbine. Nella terza semifinale riflettori puntati sul giamaicano Kishane Thompson, sullo statunitense Fred Kerley e sul keniano Ferdinand Omanyala. Alla finale, in programma alle 21.50, si qualificano 8 atleti. Verranno promossi i primi 2 di ogni semifinale e i 2 migliori tempi. Le semifinali e la finale dei 100 metri, come tutte le Olimpiadi di Parigi 2024, saranno trasmessi in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play. Le semifinali e la finale di oggi sono trasmesse anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)