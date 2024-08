Parigi 2024, oggi Paolini-Errani in finale doppio femminile: orario e diretta tv

(Adnkronos) –

Sara Errani e Jasmine Paolini oggi 4 agosto in finale nel doppio femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre cercano una storica medaglia d'oro nella sfida – in diretta tv e streaming – contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che ai Giochi partecipano come atlete indipendenti. Il match è il terzo sul campo centrale del Roland Garros, dove il programma si aprirà alle 12. Si comincia con la finale del doppio femminile per la medaglia di bronzo: si affrontano le ceche Muchova-Naskova e le spagnole Bucsa-Sorribes Tormo. A seguire, il piatto forte della giornata con la finale del singolare maschile tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo e lo spagnolo si affrontano per l'oro nel settimo faccia a faccia: situazione in parità (3-3), con l'ultima sfida dominata da Alcaraz un mese fa nella finale di Wimbledon. La finale del doppio femminile chiude la giornata. E' ipotizzabile che Errani e Paolini scendano in campo a partire dalle 17 circa: molto dipenderà dalla durata della finale maschile, che sulla terra battuta potrebbe superare abbondantemente le 2 ore. La finale per la medaglia d'oro del singolare maschile di tennis e quella del doppio femminile come tutte le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno trasmesse in chiaro in diretta tv sui canali Rai (Raidue e RaiSport) e in streaming su Rai Play. I match vengono trasmessi anche su Sky-Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)