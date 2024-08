Parigi 2024, le lacrime di Alcaraz e l’abbraccio di Corretja – Video

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz in lacrime dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella finale del singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo spagnolo, medaglia d'argento, si presenta ai microfoni di Eurosport dopo il match. A fare le domande è l'ex tennista spagnolo Alex Corretja, che comprende subito lo stato d'animo del connazionale. Alcaraz si allontana in lacrime, prima di tornare davanti al microfono. "Prenditi tutto il tempo, ci sono tante emozioni in ballo", dice Corretja. "Abbiamo lottato per quasi 3 ore, è stato un match durissimo. Nei tie-break lui ha tirato fuori qualcosa in più, ha meritato. Fa male perdere in questo modo, ma esco a testa alta", dice Alcaraz. "Carlos, quello che stai ottenendo non si può descrivere", dice Corretja, che gestisce la situazione con empatia e equilibrio, guadagnandosi l'approvazione di utenti e telespettatori. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)