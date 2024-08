Parigi 2024, Italia chiude Giochi con 40 medaglie e 12 ori

(Adnkronos) – Ripetuto il risultato straordinario di Tokyo come numero di medaglie ma conquistando due ori in più dei Giochi giapponesi di tre anni fa. L’Italia chiude le Olimpiadi di Parigi 2024 con 12 medaglie d’oro (due in più di Tokyo), l’ultima arrivata quella della pallavolo femminile, 13 argenti (tre in più di Tokyo), 15 bronzi, per un totale di 40 medaglie e top ten nel medagliere. La prima medaglia arrivata è stata l’argento di Filippo Ganna nella crono individuale di ciclismo e l’ultima storica dell’Italvolley femminile. “Abbiamo eguagliato il record di medaglie di Tokyo ma vincendo più ori e più argenti, e l’Italia è nelle prime dieci Nazioni della classifica, abbiamo scavalcato la Germania. E’ tanta roba”, ha detto ai microfoni di Rai Sport il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la medaglia d’oro delle ragazze della pallavolo. “Questa pesa, ho detto grazie a queste ragazze, allo staff tecnico e ad una federazione straordinaria”, ha aggiunto il numero uno dello sport italiano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)