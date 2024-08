Parigi 2024, chi è Rana Reider: l’allenatore di Jacobs accusato di molestie

(Adnkronos) – È uno degli allenatori più noti e vincenti nella storia dell'atletica e ha seguito campioni come l'olandese Dafne Schippers, il canadese André De Grasse e ovviamente l'azzurro Marcell Jacobs. Ecco chi è Rana Reider, l'allenatore statunitense cacciato dai Giochi di Parigi 2024, in seguito alle accuse di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre donne: dalla carriera alla precedente indagine per condotta sessuale inappropriata.

Nato nel 1970 in California, Rana Reider ha sempre amato lo sport. Durante gli anni del liceo ha giocato a calcio e si è cimentato nel salto triplo per poi iniziare la sua attività da allenatore, frequentando il suo primo corso per la formazione. Negli anni dell'università, al Riverside City College, ha portato avanti le due carriere contemporanemante: gareggiava come triplista ma è stato anche assistente del noto allenatore di atletica leggera Ted Banks. Dopo la laurea in kinesologia alla California Baptist University e qualche anno di gavetta in college minori come allenatore, è stato assunto all'Università della Florida, alla Kansas State University e alla Clemson University. Ne 2011 ha portato tre atleti a vincere medaglie ai Mondiali e per questo è stato nominato allenatore dell'anno da Usa Track & Field. Durante il lavoro al college della Florida, conobbe Christian Taylor che, sotto la sua guida, divenne medaglia d'oro nel salto triplo ai Giochi olimpici di Londra 2012 e poi di nuovo a quelli di Rio 2016. Da allora la sua carriera è stata sempre più splendente. Nel 2012 l'Austria lo ha assunto per preparare i giochi a cinque cerchi, mentre dal 2013 al 2014 ha allenato il Regno Unito, a Loughborough. Verso la fine del 2014, ha lavorato per i Paesi Bassi, al National Sports Centre Papendal, in cui ha preparato atleti come Dafne Schippers. Sono tanti i nomi degli atleti di successo che Reider ha allenato. Oltre a Marcell Jacobs, ci sono il canadese André De Grasse, campione olimpico in carica dei 200 metri, i connazionali Dwight Phillips, Bryan Clay, Tianna Bartoletta, Marvin Bracy, Trayvon Bromell, i britannici Adam Gemili, Martyn Rooney, Shara Proctor, Tiffany Porter, Desirèe Henry, Daryll Neita, Anyika Onuora, Lynsey Sharp e Laviai Nielsen, i cinesi Xie Zhenye e Wei Yongli e il giapponese Abdul Hakim Sani Brown. Rana Reider è stato indagato per la prima volta nel 2021 per presunta condotta sessuale inappropriata a causa di una relazione avuta nel 2014, all'età di 44 anni, con un'atleta britannica di 18 anni. Nonostante Reider ammise la relazione, assicurando che fosse consensuale, la Uk Athletics chiese ai suoi atleti di interrompere ogni contatto con lui e gli permise di allenare soltanto sotto la supervisione di un altro adulto. Nel maggio del 2023, a seguito dell'indagine, era stata concessa a Reider la libertà vigilata di un anno. Ora tre atlete hanno intentato causa contro di Reider presso un tribunale distrettuale nella contea di Broward, in Florida, stato dove vive e allena. Secondo quanto riportato dal Times, le donne (una delle delle quali risulterebbe anonima) lo accusano o di abusi sessuali, verbali ed emotivi. "È un brutto giorno per le Olimpiadi quando la paura di una cattiva pubblicità per un organismo di governo sportivo ha la priorità sugli atleti", ha detto Ryan Stevens, avvocato di Reider. Secondo Stevens l'allenatore è stato "ingiustamente privato delle sue credenziali di allenatore olimpico, sulla base di affermazioni vecchie di anni in una causa intentata da ex atleti in cerca di guadagno finanziario". L'avvocato ha confermato al Guardian che "Reider non ha sanzioni pendenti contro di lui da parte di alcun organismo sportivo. Quelli che vengono feriti in tutto questo sono gli atleti improvvisamente costretti a competere senza l'allenatore scelto, incluso uno dei migliori velocisti del Canada". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)