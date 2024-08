Parigi 2024, Bellandi e De Gennaro d’oro: doppia festa Italia

(Adnkronos) –

Due ori e un argento. L'Italia sorride al termine della giornata dell'1 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il medagliere azzurro si arricchisce tra trionfi inattesi e conferme gradite dal tatami alla pedana passando per l'acqua. Il bottino tricolore comprende 16 medaglie: 5 ori, 7 argenti e 4 bronzi. I numeri aumentano grazie agli exploit che, nel giro di mezz'ora, vengono firmati da Alice Bellandi nel judo categoria -78 kg e da Giovanni De Gennaro nella canoa K1 slalom: doppio oro, in un meraviglioso botta e risposta. "Quante emozioni ci regalano i nostri azzurri. Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi conquistano l'oro nella Canoa e nel Judo a distanza di pochissimo tempo. Due grandi vittorie per lo sport italiano. Forza", il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Parigi. In chiusura, in serata, la scherma femminile regala l'argento del fioretto: troppo forti gli Usa in finale.

Bellandi, 26 anni, in finale ha la meglio sull'israeliana Inbar Lanir, che a 30 secondi dalla fine della sfida viene sconfitta per il terzo shido, il terzo e decisivo cartellino giallo. L'atleta di Brescia, applaudita dalla premier Giorgia Meloni presente sugli spalti, festeggia correndo a baciare la sua compagna, Jasmine: "Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria. E' amore". "Questa medaglia che ho al collo non l'ho mai voluta guardare, perché l'avrei voluta toccare con mano. L'ho sognata ogni singola notte e per me significa tutto. Qua dentro c’è tutta la mia storia, da dove sono partita a dove sono adesso. Ci sono tante lacrime, tanti sorrisi, tante emozioni, tante persone che mi sono state vicino. Grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che amo", dice a Dicovery. "I miei compagni si sono riuniti tutti per questi ultimi giorni di gara dopo che anche le loro individuali non sono andate come si erano prefissati; voglio dedicare la medaglia anche a loro perché questa è la medaglia del riscatto. Continuate a seguirci per la gara a squadre perché vi faremo divertire tanto".

Se c'è una medaglia d'oro che premia la perseveranza è quella vinta da Giovanni De Gennaro, un altro bresciano in paradiso. Il 32enne conquista il gradino più alto del podio davanti al padrone di casa Titouan Castryk, medaglia d'argento, e allo spagnolo Pau Echaniz, bronzo. Lo fa con un prodigio nella manche decisiva: dopo aver fatto segnare l'ottavo tempo in semifinale (93''47 con 2'' di penalità), De Gennaro ferma il cronometro segna un incredibile 88''22 (0 penalità) e piega tutti i rivali. "Spero questa medaglia porti interesse per il nostro sport che è il più bello del mondo. Abbiamo due centri federali in Italia, ma sarebbe bello avere un centro artificiale come quello delle Olimpiadi perché sennò ogni volta come oggi dobbiamo prima adattarci come abbiamo fatto oggi", dice il campione olimpico a Casa Italia. Il sipario cala con l'argento del fioretto femminile. L'Italia cede agli Stati Uniti nella finale del torneo a squadre. Le americane, nuove dominatrici della specialità, si impongono per 45-39 al termine di un match condotto dall'inizio alla fine. Le azzurre lottano fino alla fine, tengono aperta la contesa fino alla nona e ultima frazione grazie ad una eccellente Alice Volpi, che tiene viva la sfida nel momento cruciale, e ad un'eterna Arianna Errigo che nell'ultimo assalto spaventa la corazzata a stelle e strisce: la rimonta rimane un sogno, c'è l'argento al collo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)