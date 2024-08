Parigi 2024, azzurri pallavolo senza bronzo: Usa-Italia 3-0

(Adnkronos) –

L'Italia della pallavolo maschile perde anche la finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfitta per 3-0 dagli Stati Uniti oggi 9 agosto, e chiude il torneo fuori dal podio. Gli Usa si impongono con i parziali 25-23, 30-28, 26-24. L'equilibrio regna fino al primo break firmato dagli attacchi di Michieletto e Lavia: Italia avanti 17-15, ma la fuga non decolla (17-17). Sul 22-22, gli azzurri si inceppano. Lavia sbaglia al servizio, poi la difesa Usa crea le basi per il contrattacco vincente: 24-22 e il sestetto a stelle e strisce chiude il primo set 25-23 bucando il muro di Russo. Il secondo set propone un copione simile: botta e risposta ripetuto fino al primo allungo americano (10-8). Gli azzurri non trovano continuità, perdono terreno e scivolano sotto 16-19. Con le spalle al muro, si accende in attacco Romanò che riporta l'Italia in scia (19-20) e getta le basi per aggancio e sorpasso (21-20). Gli azzurri arrivano al set-point (24-23) ma sprecano la chance con la battuta sbagliata da Russo. L'Italvolley avrebbe un'altra opportunità per chiudere l'interminabile frazione, si va avanti e alla fine la difesa degli Usa fa la differenza: 30-28, americani avanti 2-0. L'Italia stacca la spina, comincia malissimo il terzo set (0-3) e scivola fino a -5 (6-11) prima di rientrare in partita. Michieletto suona la carica e la rincorsa viene premiata dall'aggancio (14-14). Sembra di rivedere il secondo set: finale equilibrato, ma stavolta l'Italia non ha a disposizione nessun set point. Gli Usa comandano le operazioni e chiudono: 26-24, bronzo americano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)