Parigi 2024, Alice Bellandi oro nel judo: la regina del tatami è azzurra

(Adnkronos) – Medaglia d'oro nel judo, Alice Bellandi regina di Parigi 2024. L'atleta lombarda, 27 anni, trionfa nella categoria -78 kg e si regala il titolo di campione olimpico oggi, 1 agosto 2024. Il successo è il coronamento di percorso iniziato relativamente tardi eppure ricchissimo di successi. Bellandi è una sportiva a 360 gradi: pratica da giovanissima più discipline e sceglie il judo come strada maestra solo a 17 anni. Dalla sua Brescia, la ragazza che ama tatuaggi e animali si sposta a Roma. L'atleta delle Fiamme Gialle prende il volo nel 2018, quando trionfa agli Europei e ai Mondiali nel momento in cui passa da junior a senior. Si consacra come una delle big nella categoria fino a 78 kg, conquistando due volte il podio continentale e altrettante su quello iridato. Nel dettaglio, agli Europei di Sofia 2022 è bronzo, così come ai Mondiali di Doha 2023. Nella rassegna iridata di Abu Dhabi 2024 sale un gradino e arriva all'argento. L'ultimo step viene compiuto a Parigi: è oro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)