(Adnkronos) – Simone Alessio vince la medaglia di bronzo nel taekwondo, categoria -80 kg, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta azzurro oggi nella finale per il terzo posto ha battuto per due a zero, con parziali 3-3 e 2-1, lo statunitense Cj Nickolas. Per l'Italia arriva la 34esima medaglia ai Giochi: 11 ori, 11 argenti e 12 bronzi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)