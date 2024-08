Palio di Siena, la Contrada dell’Onda vince la prova generale

(Adnkronos) – E' stata la Contrada Capitana dell'Onda a vincere oggi pomeriggio, giovedì 15 agosto, la quinta prova del Palio di Siena dedicato all'Assunta del 16 agosto, la cosiddetta 'prova generale', con il cavallo Canarinu e il fantino Sebastiano Murtas detto Grandine. Regolare l'uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico in piazza del Campo alle ore 19.15. La prova è stata preceduta dal drappello dei Carabinieri a cavallo. Per la sesta prova, la cosiddetta 'Provaccia' (domani mattina, venerdì 16 agosto, ore 9), l'ordine ai canapi sarà invertito rispetto a questo pomeriggio: Selva, Nicchio, Onda, Lupa, Istrice, Oca, Chiocciola, Valdimontone, Leocorno, Civetta (rincorsa). Il giorno del Palio, venerdì 16 agosto, alle ore 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata dal cardinale e arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 è in programma l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, con preavviso alle ore 8.20 e sgombero della pista alle ore 8.40, per la 'Provaccia'. Alle ore 14.50 e alle ore 15.20 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L'ultimo accesso a piazza del Campo da via Duprè viene chiuso alle ore 17.45, fermo restando le disposizioni delle autorità cittadine. Il Comune di Siena, in occasione del Palio dell'Assunta del 16 agosto, ospiterà alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico in piazza del Campo per assistere al Corteo Storico e alla Carriera. Fra gli ospiti che hanno dato conferma ci saranno la Regina Beatrice dei Paesi Bassi, accompagnata dalla principessa Mabel e due figlie (saranno presenti anche altri componenti della famiglia reale olandese); l'ambasciatore del Qatar Khaled Youssef Al-Sada; i parlamentari Salvatore Caiata, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti; Christopher Trott, ambasciatore di Sua Maestà Britannica presso la Santa Sede; il fotografo Dan Winters; l'attrice Cristiana Dell'Anna; il premio Mangia 2024 Luca Venturi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)